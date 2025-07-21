Президент США Дональд Трамп введет 100-процентные импортные пошлины в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть, если не будет достигнут прогресс по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Китай, Индия и Бразилия покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран», — сказал сенатор. По его словам, «им придется выбирать между Россией и экономикой США».

Грэм — автор законопроекта о санкциях, предполагающих 500-процентные пошлины на товары из стран, закупающих российскую нефть. Он также поддержал анонсированный Трампом план по введению вторичных тарифов против Москвы. Американский президент 14 июля заявил, что готов действовать в обход Конгресса, если не увидит «движения к миру» на украинском направлении.

По словам Трампа, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», однако «ничего не произошло». Он отметил, что дал «дедлайн», который «не очень долгий», и предупредил, что меры могут быть реализованы раньше срока. Издание CBS сообщало, что под санкции могут попасть более десяти стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, включая членов БРИКС.

Ранее Трамп также пригрозил 100-процентными тарифами государствам БРИКС, если они попытаются отказаться от доллара в международных расчетах. В Кремле заявили, что такой вопрос в рамках объединения не обсуждается.

В рамках расширяющейся торговой кампании Вашингтона против стран Глобального Юга Трамп уже анонсировал пошлины против Бразилии — с 1 августа вступит в силу тариф в 50%. Китай ранее заключил с США соглашение, а с Индией продолжаются переговоры. В МИД Индии подчеркивали, что приоритетом страны остается энергетическая безопасность граждан.

В Кремле назвали заявления Трампа «весьма серьезными» и отметили, что их необходимо внимательно проанализировать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американский лидер находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и НАТО.