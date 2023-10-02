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Военные корабли Казахстана прибыли в Баку на учения «Хазри-2023»
Казахстан и Азербайджан проводят совместные тактические учения в Баку «Хазри-2023»
Военные корабли Казахстана прибыли в Баку на учения «Хазри-2023»
Фото: AA / Others
2 октября 2023 г.

Для участия в совместных тактических учениях 2 октября военные корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Баку, сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану совместных действий, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской республики и Министерством обороны республики Казахстан, в Баку проводятся совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) обеих стран.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией Вооруженных сил Казахстана во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Сакеном Бекжановым.

Вице-адмирал Бекиров поприветствовал гостей и отметил, что совместные тактические учения в азербайджанском секторе Каспийского моря внесут весомый вклад в проведение взаимного обмена опытом между военнослужащими обеих стран, дальнейшее повышение их профессионализма и уровня подготовки.

Это не первый случай сотрудничества тюркских государств за последнее время. Как писал TRT на русском, в конце сентября представители аналитических центров тюркских стран собрались на встречу высокого уровня в столице Казахстана Астане. На встрече присутствовали делегаты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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