Для участия в совместных тактических учениях 2 октября военные корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Баку, сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану совместных действий, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской республики и Министерством обороны республики Казахстан, в Баку проводятся совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) обеих стран.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией Вооруженных сил Казахстана во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Сакеном Бекжановым.

Вице-адмирал Бекиров поприветствовал гостей и отметил, что совместные тактические учения в азербайджанском секторе Каспийского моря внесут весомый вклад в проведение взаимного обмена опытом между военнослужащими обеих стран, дальнейшее повышение их профессионализма и уровня подготовки.

Это не первый случай сотрудничества тюркских государств за последнее время. Как писал TRT на русском, в конце сентября представители аналитических центров тюркских стран собрались на встречу высокого уровня в столице Казахстана Астане. На встрече присутствовали делегаты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.