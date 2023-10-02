Евросоюз с 2022 года выделил на поддержку Украины €85 млрд. Из этой суммы €25 млрд — военная помощь и €60 млрд — гуманитарная. Об этом 1 октября во время визита в Киев заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель уточнил: Евросоюз ранее не выделял такие большие средства на подобного рода помощь.

Политик отметил, что провел в Киеве «‎‎конструктивную встречу» с недавно назначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили насущные военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), такие как снабжение боеприпасами и обучение украинских солдат в странах ЕС.

30 сентября Боррель посетил южный украинский город Одессу, где дипломат подчеркнул: «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Из-за продолжающейся российско-украинской войны на 2023 год Киев заложил в бюджет рекордный дефицит в размере $38 млрд. В проекте бюджета на 2024 год заложен еще больший дефицит — около $42 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, США изучают возможность передать замороженные российские активы Украине, прорабатывают юридические вопросы. Речь идет об активах на $8 млрд, замороженных в Евросоюзе и Японии, уточнила в конце сентября спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.

По ее словам, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины. Однако с юридической точкой зрения есть проблемы. Прицкер уточнила, что специалисты Минфина США работают над поиском юридических оснований для использования замороженных российских активов и их дальнейшей передачи Украине.

Страны Запада с начала войны РФ против Украины заморозили активы Банка России и других кредитных организаций, а также активы и счета бизнесменов на сумму свыше $300 млрд.