ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Евросоюз с 2022 года выделил Украине €85 млрд помощи
Из этой суммы как минимум €25 млрд — военная поддержка, €60 млрд — гуманитарная, подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Евросоюз с 2022 года выделил Украине €85 млрд помощи
Военная помощь Украине / Photo: Reuters
2 октября 2023 г.

Евросоюз с 2022 года выделил на поддержку Украины €85 млрд. Из этой суммы €25 млрд — военная помощь и €60 млрд — гуманитарная. Об этом 1 октября во время визита в Киев заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель уточнил: Евросоюз ранее не выделял такие большие средства на подобного рода помощь.

Политик отметил, что провел в Киеве «‎‎конструктивную встречу» с недавно назначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили насущные военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), такие как снабжение боеприпасами и обучение украинских солдат в странах ЕС.

30 сентября Боррель посетил южный украинский город Одессу, где дипломат подчеркнул: «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Из-за продолжающейся российско-украинской войны на 2023 год Киев заложил в бюджет рекордный дефицит в размере $38 млрд. В проекте бюджета на 2024 год заложен еще больший дефицит — около $42 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, США изучают возможность передать замороженные российские активы Украине, прорабатывают юридические вопросы. Речь идет об активах на $8 млрд, замороженных в Евросоюзе и Японии, уточнила в конце сентября спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.

По ее словам, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины. Однако с юридической точкой зрения есть проблемы. Прицкер уточнила, что специалисты Минфина США работают над поиском юридических оснований для использования замороженных российских активов и их дальнейшей передачи Украине.

Страны Запада с начала войны РФ против Украины заморозили активы Банка России и других кредитных организаций, а также активы и счета бизнесменов на сумму свыше $300 млрд.

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