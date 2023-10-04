В Каспийском море продолжаются совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) Азербайджанской Республики и Республики Казахстан.

Минобороны Азербайджана сообщает, что учения проводятся в соответствии с планом. В районе учений боевые корабли отработали выполнение ряда задач по взаимодействию с другими родами войск.

Также отмечается, что в ходе маневров военные моряки обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Учения «Хазри-2023» продлятся до 8 октября. В качестве наблюдателей в них принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.

Как писал TRT на русском, 2 октября для участия в совместных тактических учениях военные корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Баку.