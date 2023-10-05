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Анкара рассчитывает запустить первый реактор АЭС «Аккую» в 2024 году
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции, Анкара рассматривает проекты еще двух АЭС в Синопе и Фракии
Анкара рассчитывает запустить первый реактор АЭС «Аккую» в 2024 году
Фото: AA / Others
5 октября 2023 г.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Анкара рассчитывает на ввод в строй первого реактора АЭС «Аккую» в 2024 году.

«Усиленные работы продолжаются, мы рассчитываем, что запуск состоится в день празднования основания Турецкой Республики, то есть 29 октября 2024 года», — сказал министр.

По его словам, Турция также хочет реализовать проекты по строительству еще двух АЭС в Синопе и Фракии. «Наши переговоры с Китаем по АЭС во Фракии продолжаются, и мы хотим заключить соглашение в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнул он.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что все четыре энергоблока АЭС «Аккую» заработают до 2028 года. По его словам, «электростанция заслуживает звания стратегической инвестиции с ее уникальным вкладом в энергобезопасность Турции».

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция Турции. На ней будет четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока — 1 200 МВт. Проект рассчитан на максимальное расчетное землетрясение магнитудой до 9 баллов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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