Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала Чия Фекира, известного также как Ильяса Биро Эли. Он занимал пост начальника подразделения РПК в Ираке, которое промышляло заказными убийствами.

Террорист был нейтрализован в ходе операции MİT в иракском Синджаре. Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.

Известно, что Чия Фекир участвовал в организации нападений РПК на базу турецких вооруженных сил в районе Мосула. В момент нейтрализации он осуществлял подготовку для новой атаки.

MİT также установил, что Чия Фекир стоит за убийствами представителей сил безопасности Турции и мирных жителей страны.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Рожну Код Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».

После террористической атаки 1 октября 2023 года вооруженные силы и разведка Турции начали комплексные действия против террористических целей РПК в Ираке и Сирии в соответствии с правом страны на самооборону. В связи с этим 5 октября был уничтожен ряд объектов, принадлежащих террористической организации.