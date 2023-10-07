Некогда гостеприимная Германия ужесточает отношение к беженцам. Восемь лет спустя после миграционного кризиса 2015 года игроки всего политического спектра ФРГ бросились наперебой ужесточать миграционные законы, отмечает агентство Reuters.
По данным издания, ужесточение риторики было связано с региональными выборами в Баварии и Гессене, которые пройдут завтра, 8 октября. А в начале октября правительство канцлера Олафа Шольца усилило пограничный контроль с соседними странами.
Но такие односторонние шаги крупнейшей экономики Европы рискуют породить эффект домино и стать бременем для восточных соседей ФРГ, которые столкнутся с наплывом беженцев, отмечает издание.
«Так продолжаться не может»
По данным Агентства ЕС по предоставлению убежища, число людей, просящих убежища в блоке, в 2023 году выросло на 38% с 2019 года. В 2022 году в Евросоюз прибыли почти 1 млн просителей убежища — это близко к рекордным уровням 2015 и 2016 годов.
Четверть всех этих запросов пришлась на Германию, что делает ее одной из стран с самым высоким уровнем заявок на душу населения. В этом году количество запросов выросло примерно на 80%.
Но переломный момент в стране с населением 84 млн человек по сути был достигнут после того, как ФРГ автоматически предоставила убежище примерно 1 млн украинцев в прошлом году.
По данным опроса Civey, около 86% немцев обеспокоены растущим потоком мигрантов и тем, что власти Германии изо всех сил стараются предоставить им жилье и льготы. Хотя год назад этот показатель был на уровне 67%.
«Число беженцев, пытающихся попасть в Германию, в настоящий момент слишком велико», — заявил на прошлой неделе канцлер Шольц. — «Так продолжаться не может».
Тем самым политик дал понять, что отходит от лозунга своей предшественницы Ангелы Меркель, чья декларация "Wir schaffen das" («Мы можем это сделать») стала мантрой во время кризиса в 2015 году.
Шольц хочет перехватить правую повестку
До недавнего времени жесткую риторику в отношении мигрантов в ФРГ использовали две силы: ультраправая «Альтернатива для Германии», она сейчас занимает второе место в общенациональных опросах, и консерваторы из блока ХДС/ХСС, занимающие первое место.
Правоцентристский ХДС/ХСС под руководством нового лидера Фридриха Мерца перешел к более жесткой и популистской позиции в отношении беженцев, говорят аналитики, опрошенные Reuters.
«Они [просители убежища] сидят у врача и лечат зубы, а граждане Германии, живущие по соседству, не могут записаться на прием», — заявил Мерц в ток-шоу на прошлой неделе. Это вызвало огромный скандал в ФРГ и обвинения, что Мерц разжигает ненависть к мигрантам.
Поскольку федеральные выборы в Германии уже не за горами, правительство Шольца также решило перехватить повестку и взяло более жесткий тон.
«В преддверии выборов есть политическое соображение, потому что правые партии могут использовать эти нерегулярные (мигрантские) движения в своих интересах, получая известность и голоса», — заявил Reuters Альберто-Хорст Нейдхарт, специалист по миграции из аналитического центра европейской политики.