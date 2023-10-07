Некогда гостеприимная Германия ужесточает отношение к беженцам. Восемь лет спустя после миграционного кризиса 2015 года игроки всего политического спектра ФРГ бросились наперебой ужесточать миграционные законы, отмечает агентство Reuters.

По данным издания, ужесточение риторики было связано с региональными выборами в Баварии и Гессене, которые пройдут завтра, 8 октября. А в начале октября правительство канцлера Олафа Шольца усилило пограничный контроль с соседними странами.

Но такие односторонние шаги крупнейшей экономики Европы рискуют породить эффект домино и стать бременем для восточных соседей ФРГ, которые столкнутся с наплывом беженцев, отмечает издание.

«Так продолжаться не может»

По данным Агентства ЕС по предоставлению убежища, число людей, просящих убежища в блоке, в 2023 году выросло на 38% с 2019 года. В 2022 году в Евросоюз прибыли почти 1 млн просителей убежища — это близко к рекордным уровням 2015 и 2016 годов.

Четверть всех этих запросов пришлась на Германию, что делает ее одной из стран с самым высоким уровнем заявок на душу населения. В этом году количество запросов выросло примерно на 80%.

Но переломный момент в стране с населением 84 млн человек по сути был достигнут после того, как ФРГ автоматически предоставила убежище примерно 1 млн украинцев в прошлом году.

По данным опроса Civey, около 86% немцев обеспокоены растущим потоком мигрантов и тем, что власти Германии изо всех сил стараются предоставить им жилье и льготы. Хотя год назад этот показатель был на уровне 67%.

«‎‎Число беженцев, пытающихся попасть в Германию, в настоящий момент слишком велико», — заявил на прошлой неделе канцлер Шольц. — «Так продолжаться не может».

Тем самым политик дал понять, что отходит от лозунга своей предшественницы Ангелы Меркель, чья декларация "Wir schaffen das" («‎‎Мы можем это сделать») стала мантрой во время кризиса в 2015 году.

Шольц хочет перехватить правую повестку

До недавнего времени жесткую риторику в отношении мигрантов в ФРГ использовали две силы: ультраправая «Альтернатива для Германии», она сейчас занимает второе место в общенациональных опросах, и консерваторы из блока ХДС/ХСС, занимающие первое место.

Правоцентристский ХДС/ХСС под руководством нового лидера Фридриха Мерца перешел к более жесткой и популистской позиции в отношении беженцев, говорят аналитики, опрошенные Reuters.

«Они [просители убежища] сидят у врача и лечат зубы, а граждане Германии, живущие по соседству, не могут записаться на прием», — заявил Мерц в ток-шоу на прошлой неделе. Это вызвало огромный скандал в ФРГ и обвинения, что Мерц разжигает ненависть к мигрантам.

Поскольку федеральные выборы в Германии уже не за горами, правительство Шольца также решило перехватить повестку и взяло более жесткий тон.

«В преддверии выборов есть политическое соображение, потому что правые партии могут использовать эти нерегулярные (мигрантские) движения в своих интересах, получая известность и голоса», — заявил Reuters Альберто-Хорст Нейдхарт, специалист по миграции из аналитического центра европейской политики.