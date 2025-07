Казахстан не должен оставаться в стороне от перспектив искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии международного технологического форума «Digital Bridge 2023».

«Использование искусственного интеллекта открывает новые горизонты возможностей для инклюзивного и устойчивого развития. Глобальная конкуренция в этой сфере набирает обороты. Казахстан не должен оставаться в стороне от этих тенденций. Это требование времени», — сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба казахстанского лидера.

«Поэтому мы сейчас уделяем особое внимание развитию передовых технологий. Для поступательного развития отрасли следует объединить усилия отечественных IT-специалистов, экспертов, ученых, а также задействовать потенциал международных партнеров», — добавил он.

При этом президент Казахстана обратил внимание на тот факт, что в ближайшие десятилетия может случиться такой момент, когда машина превзойдет разум человека, в связи с чем может возникнуть опасность для человечества со стороны ИИ.

«В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом. К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности», — отметил Токаев.

Президент Казахстана призвал придерживаться «золотой середины» при внедрении искусственного интеллекта в различные сферы жизни жителей страны.

Кроме того, Токаев отметил важность укрепления цифровой инфраструктуры в стране.

«Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно — до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг», — добавил президент.

В Астане стартовала работа форума Digital Bridge 2023. Основной темой форума в этом году станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире — Artificial and Human Intelligence: The Right Balance.

Digital Bridge — крупнейший международный форум цифровых технологий, бизнеса и IT, где проводятся панельные сессии, аллея IT-стартапов, выставка IT-школ, ярмарка вакансий, масштабная битва стартапов Astana Hub Battle и многое другое.

Это не первый случай за последнее время, когда Астана стремится выступить с региональными и международными инициативами. Как писал TRT на русском, в конце сентября Токаев заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального продовольственного центра. По его словам, мир нуждается в улучшении глобальной системы продовольственной безопасности.