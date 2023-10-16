Насыщенная дискуссия о главном законодательном элементе любых американских интервенций в зарубежные страны –– Разрешении на применение военной силы (AUMF) –– развернулась в комитете Палаты представителей США по иностранным делам. Выступая на специальных слушаниях, посвященных пересмотру документа, который был принят около 20 лет назад во время процессуальной подготовки к американскому вторжению в Ирак, чиновники администрации президента Джо Байдена изложили свою концепцию возможных изменений.

Лейтмотив видения Белого дома заключается в необходимости делегировать президенту широкие и бессрочные полномочия по применению силы за границей. Чиновники администрации Байдена объясняют эту линию борьбой с ДАЕШ, «Аль-Каидой» и группировками африканского континента. Впрочем, свои большие аппетиты к использованию силового сценария официальные лица попытались прикрыть призывом сократить список группировок, в отношении которых действует AUMF. Среди них –– движение «Талибан», контролирующее Афганистан.

«Мы также не считаем необходимым включить «Талибан» в новый или обновленный AUMF. США в настоящее время не участвуют в боевых действиях против «Талибана», –– говорится в совместном заявлении военных чиновников, представленном Конгрессу. –– Лидеры «Талибана» пообещали принять меры против террористов, действующих на территории Афганистана».

Предложение вычеркнуть талибов из списка потенциальных целей вызвало шквал критики со стороны тех законодателей, которые, по-видимому, не хотят снижать оперативного внимания к афганскому театру боевых действий.

«Если бы талибы в самом деле соблюдали свои обязательства в борьбе с терроризмом, они бы работали над победой против «Аль-Каиды» вместо того, чтобы платить ей, защищать и использовать, –– выразил уверенность глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. –– Я всерьез встревожен тем, что администрация Байдена пытается скрыть этот факт от американского народа».

Маккол не исключил, что Белый дом поэтапно двигается к нормализации двусторонних контактов с Кабулом. Другим поводом для гнева со стороны главы комитета по иностранным делам стало то, что и.о. заместителя госсекретаря Виктория Нуланд выразила принципиальное сомнение в том, что талибы наносят ущерб тем афганцам, которые ранее сотрудничали с военными США.

Диапазон действия

Дебаты по поводу отмены или обновления параметров AUMF идут в Вашингтоне с первых лет его использования. В 2002 году принятие Конгрессом этого документа дало занимавшему тогда пост президента Джорджу Бушу-младшему полномочия для интервенции в Ирак. Если часть представителей законодательной власти не против сохранить текущее положение вещей, то есть широкую и неконкретизированную основу для военных операций за рубежом, то другая часть хотя бы делает вид, что готова идти на компромиссные решения и реформирование.

Последние споры в комитете Палаты представителей по иностранным делам были сконцентрированы в том числе на сроке действия документа, который западные правозащитники называют «лицензией на бесконечную войну». Конгрессмен-республиканец Кен Бак, возглавляющий двухпартийную исследовательскую группу по реформе AUMF, заявил, что в новом тексте должен быть прямо прописан временной лимит, что даст возможность постоянно переоценивать необходимость применения силы и предоставит Конгрессу «полезную функцию» принуждения.

Противоречия вызывает в том числе список группировок, по которым американская сторона считает себя вправе наносить военные удары. Если Маккол и его соратники из республиканского лагеря выступают за то, чтобы обновленная версия AUMF включала в себя талибов, то, к примеру, конгрессмен-демократ Грегори Микс выступил с предложением, чтобы модернизированный проект законодательной инициативы имел пределы и распространялся исключительно на «Аль-Каиду», ДАЕШ, а также их сторонников в разных географических регионах и субрегионах.

В подвешенном состоянии остается вопрос о том, нужно ли распространять действие AUMF на шиитские формирования в Сирии и Ираке, которые, как полагают американские официальные лица, поддерживаются властями Ирана.

Кроме того, на фоне обострения вокруг сектора Газа официальным лицам Белого дома чаще стали адресовать вопросы, могут ли быть включены в перечень AUMF такие движения, как ХАМАС, борющийся с сионистской оккупацией, или «Хезболла». Однако чиновники администрации Байдена в ответ на это утверждают, что в нынешней интерпретации документа мишенями для США являются только те организации, которые юридические службы правительства определили как «последователей» или «преемников» «Аль-Каиды».

Безграничные операции

Подходы администрации Байдена к феномену AUMF принципиально отличаются от подходов близкой по духу команды Барака Обамы. В своем выступлении в 2013 году экс-президент Обама пообещал, что «не будет подписывать законы, направленные на дальнейшее расширение» мандата AUMF и отметил, что любые войны должны когда-нибудь заканчиваться. Недвусмысленные аппетиты официальных лиц действующей исполнительной власти больше напоминают то, что в свое время практиковала команда предшественника-республиканца Дональда Трампа.

Последние слушания в комитете по иностранным делам пролили некоторый свет и на то, что администрация думает об использовании военной силы на новых театрах военных действий. Так, аргументируя необходимость предоставления исполнительной власти особых полномочий в одностороннем порядке, Нуланд неоднократно ссылалась на растущую значимость «большей гибкости» в регионе Сахеля. По ее словам, обновленная версия AUMF должна быть «глобальной» и позволять исполнительной власти применять документ к новым географическим зонам.

Самое интересное, что Белый дом считает себя вправе обходить Конгресс в форс-мажорных обстоятельствах. Еще пару лет назад и.о. юрисконсульта Госдепартамента Ричард Висек заявлял, что даже возможная отмена AUMF не лишит исполнительную власть конституционного права инициировать военные операции за рубежом, когда того потребуют обстоятельства.

Ни официальные лица, ни конгрессмены сейчас не продемонстрируют ни намека на то, что трансграничные интервенции США могут когда-либо закончиться, рассуждая исключительно о якобы растущих угрозах в сфере безопасности.

Когда Микс задал выступавшим на слушаниях представителям Белого дома вопрос, как может выглядеть война с терроризмом в 2045 году, никто не смог дать однозначного и конкретного ответа. По-видимому, в то, что американское руководство когда-то прекратит свои бесконечные военные кампании за рубежом, никто не верит.

Как с разочарованием замечают авторы журнала Responsible Statecraft, издаваемого Институтом Куинси, законодатели могли бы обсудить и то, не являются ли сами военные операции США источником возникновения новых угроз в сфере безопасности. «Но такая дискуссия на слушаниях не велась, что оставляет мало шансов на то, что соответствующие мнения на этот счет будут приняты во внимание, когда законодатели будут разрабатывать текст любого нового AUMF», — резюмирует Responsible Statecraft.