Израиль убил по меньшей мере 500 палестинцев в результате воздушного удара по больнице в Газе, которая укрывала раненых и перемещенных лиц от израильских бомбардировок, пишет TRT World. Удар вызвал осуждение и ярость на Ближнем Востоке и за его пределами. Вот как отреагировали страны мира на израильский удар по госпиталю Аль-Ахли.

Палестина

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что нападение на больницу — это «ужасная военная резня», которую нельзя терпеть. Политик добавил: любые разговоры о чем-то другом, кроме прекращения войны, неприемлемы.

«Израиль перешел все красные линии... Мы не уйдем и не позволим никому изгнать нас отсюда», — подчеркнул Аббас.

Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе назвал израильскую бомбардировку больницы в секторе Газа «ужасным преступлением, геноцидом». Премьер заявил, что страны, поддерживающие Израиль, в том числе США и другие, также несут ответственность за этот удар.

Турция

«Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и невинные гражданские лица, — это последний пример атак Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер призвал «все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа».

«Мы глубоко возмущены тем, что сотни палестинцев погибли и многие другие были ранены в результате нападения на больницу в секторе Газа, и мы самым решительным образом осуждаем эти варварские нападения», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Неизбежно, что правительство, которое напрямую целится по гражданскому населению и наносит удары по больницам и школам, будет привлечено к ответственности перед международным правом и совестью», — уточнили в МИДе.

Пакистан

«Нападение на больницу, где мирные жители искали убежища и неотложной помощи, бесчеловечно и неоправданно», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

«Неизбирательные нападения на гражданское население и объекты — это серьезное нарушение международного права и военное преступление», — говорится в заявлении министерства.

«Мы призываем международное сообщество принять срочные меры, чтобы немедленно положить конец израильским бомбардировкам и осаде сектора Газа, а также безнаказанности, с которой израильские власти действовали в последние несколько дней», — добавили в МИД страны.

Бывший министр иностранных дел и глава левоцентристской Пакистанской народной партии Билавал Бхутто Зардари также осудил нападение на больницу, назвав его «открытым доказательством жестокости Израиля».

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия решительно осудила «ужасное преступление», совершенное израильскими силами в результате взрыва больницы Аль-Ахли в секторе Газа. В результате удара погибли сотни невинных людей, говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

«Это опасное развитие событий вынуждает международное сообщество отказаться от двойных стандартов и избирательности в применении международного гуманитарного права, когда дело касается преступной практики Израиля. Это требует серьезной и твердой позиции для обеспечения защиты беззащитных гражданских лиц», — подчеркнули в МИД.

Кувейт

Кувейт осудил «варварский воздушный удар израильских оккупационных сил».

«Нападения оккупационных сил на больницы и общественные объекты — это нарушение международного гуманитарного права», — говорится в заявлении МИД Кувейта.

Организация исламского сотрудничества

Хусейн Таха, глава Организации исламского сотрудничества (ОИС), назвал удар Израиля по больнице «военным преступлением» и «преступлением против человечества».

Таха возложил на израильскую оккупацию ответственность за последствия ее преступлений, действий и жестоких нападений на палестинский народ. Он подчеркнул: это противоречит всем человеческим ценностям, это вопиющее нарушение международного гуманитарного права.

Египет

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир внимательно следит за ситуацией.

«Я самым решительным образом осуждаю эту преднамеренную бомбардировку, которая стала явным нарушением международного права и положений международной законности и гуманности», — заявил политик.

Президент подчеркнул позицию своей страны и народа по этому вопросу и потребовал немедленного прекращения израильских бомбардировок осажденной Газы.

Катар

МИД Катара также осудил смертоносную бомбардировку Израилем баптистской больницы Аль-Ахли в осажденной Газе.

«Министерство призывает международное сообщество взять на себя ответственность и удержать Израиль от совершения новых преступлений против гражданского населения», — говорится в заявлении министерства.

Ливан

Ливанская «‎‎Хезболла» призвала провести «день гнева против врага».

«Пусть завтра, 18 октября, станет днем гнева», — говорится в заявлении «Хезболлы».

ОАЭ

ОАЭ решительно осуждает нападение Израиля. В МИД страны «выражают глубокое сожаление в связи с гибелью людей и выражают соболезнования семьям жертв, желая скорейшего выздоровления всем раненым».

Министерство призвало к «немедленному прекращению боевых действий и обеспечению того, чтобы гражданские лица и учреждения не подвергались нападениям».

Иордания

Король Иордании Абдалла II решительно осудил нападение Израиля на невинных гражданских лиц и раненых, находящихся на лечении в больнице.

«Его Величество счел это отвратительным военным преступлением, с которым нельзя мириться. Израиль должен немедленно прекратить свою жестокую агрессию против сектора Газа, которая несовместима с гуманитарными и моральными ценностями. Это вопиющее нарушение норм международного гуманитарного права», — говорится на сайте короля.

Монарх предупредил: война вступила в очень опасную фазу, которая втянет регион в кризис. Он призвал международное сообщество положить конец кровопролитию.

Иран

МИД Ирана решительно осудил удар Израиля по больнице, в результате которого погибли и получили ранения сотни «безоружных и беззащитных людей».

«Пламя американо-израильских бомб, сброшенных сегодня вечером [17 октября] на невинных палестинцев, лечащихся от ран в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека недопустимо перед лицом такого военного преступления. Иран, как часть исламской нация скорбит‎»‎, — заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

США

Президент США Джо Байден отложил свой визит в Иорданию после удара Израиля по больнице в секторе Газа и выразил соболезнования погибшим в результате того, что в заявлении Белого дома было названо «‎взрывом больницы‎».

«‎‎Президент выразил глубочайшие соболезнования невинным людям, погибшим в результате взрыва больницы в Газе, и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении.

18 октября на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден отметил: ответственность за удар лежит «‎на другой стороне, не на вас»‎.

Великобритания

Британский политик Кейр Стармер заявил, что удары по осажденной Газе «разрушительны» и не могут быть оправданы.

«Международное право должно соблюдаться. Больницы и жизнь гражданского населения должны быть защищены», — подчеркнул Стармер.

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что удар Израиля по больнице в осажденном секторе Газа был «ужасным и абсолютно неприемлемым».

Трюдо заявил журналистам, что «бить по больнице недопустимо».

Аппарат ООН по правам человека

«У меня нет слов. Сегодня вечером сотни людей были убиты — ужасающе — в результате удара по арабской больнице Аль-Ахли в Газе. Погибли пациенты, медицинские работники и семьи, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. Еще раз: это совершенно неприемлемо»‎, — заявил глава управления ООН по правам человека Волкер Тюрк.

Германия

МИД ФРГ заявило, что оно «‎глубоко шокировано‎» сообщениями о сотнях смертей в больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

«Гражданские объекты, в частности полностью действующая больница с пациентами и медицинским персоналом, не должны подвергаться нападениям со стороны кого-либо и ни при каких обстоятельствах», — заявили в министерстве.

«Гражданские лица должны быть защищены во время конфликта», — добавили в МИД.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «ничто не может оправдать нападение на мирное население» после смертельного удара Израиля по больнице. Он призвал «безотлагательно» предоставить гуманитарный доступ в прибрежную полосу.

«Ничто не может оправдать удар по больнице. Ничто не может оправдать нападение на мирных жителей. Франция осуждает нападение на больницу Аль-Ахли-Араби в секторе Газа, в результате которого погибло так много палестинцев. Мы думаем о них», — написал Макрон в соцсети X.

Реакция Франции последовала через день после того, как она заблокировала резолюцию СБ ООН, которая призывала к гуманитарному прекращению огня в осажденной Газе.

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также осудила смертоносный удар и потребовала немедленной защиты гражданского населения и медицинской помощи в осажденном эксклаве.

«ВОЗ решительно осуждает нападение на арабскую больницу Аль-Ахли», — говорится в заявлении агентства.

«Больница работала, в ней укрывались пациенты, медицинские работники и лица, осуществляющие уход, а также вынужденные переселенцы. Первые сообщения указывают на сотни погибших и раненых», — уточнили в организации.

Африканский Союз

Глава Африканского союза Мусса Факи Махамат обвинил Израиль в «военном преступлении».

«Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение сегодняшней бомбардировки Израилем больницы в Газе, в результате которой погибли сотни людей», — заявил Факи.

Шотландия

Шотландия готова предоставить убежище беженцам из осажденного сектора Газа, заявил премьер-министр региона Хамза Юсуф.

«Этому не может быть никакого оправдания. Никакого. Если люди не могут быть в безопасности в больнице, где это вообще возможно? Это нападение должно быть однозначно осуждено самым решительным образом», — заявил политик в соцсетях.

«В прошлом люди в Шотландии и по всей Великобритании открыли наши сердца и наши дома. Мы приветствовали выходцев из Сирии, Украины и многих других стран… Мы должны сделать это снова», — добавил Юсуф.

«В настоящее время в секторе Газа перемещено 1 млн человек. Поэтому я призываю сегодня международное сообщество принять участие в нашей всемирной программе беженцев для жителей Газы», — уточнил политик.