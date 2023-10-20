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Турецкая Baykar готова отправить $10 млн гумпомощи в сектор Газа
В Газе происходит одна из самых страшных трагедий в истории человечества, заявил председатель совета директоров компании Сельчук Байрактар
Турецкая Baykar готова отправить $10 млн гумпомощи в сектор Газа
Фото: AA / Others
20 октября 2023 г.

Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar объявила о готовности предоставить около десяти миллионов долларов гуманитарной помощи для жителей сектора Газы.

«В Газе происходит одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Как компания Baykar, мы заявляем о готовности предоставить 280 миллионов лир (10 миллионов долларов) гуманитарной помощи для жителей Газы», — говорится в видеообращении председателя совета директоров компании Сельчука Байрактара.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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