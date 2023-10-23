Тысячи людей собрались в столице Боснии и Герцеговины Сараево, чтобы выразить протест против атак Израиля на сектор Газа, сообщает агентство «Анадолу».

Тысячи людей вышли на площадь напротив исторической библиотеки Виецница, одного из символов Сараево, развернули палестинские флаги и выразили протест против атак Израиля на сектор Газа.

В демонстрации участвовали посол Палестины в Сараево Резек Намура и мэр Сараево Беньямину Карич, а также многочисленные жители и гости Боснии и Герцеговины.

Карич в своем выступлении заявил, что Сараево всегда был на правильной стороне. Жители этого города хорошо знают, что означает осада, напомнив кровавые события времен войны 1992-1995 гг.

Председатель Союза палестинцев в Боснии и Герцеговине Маджед Мааруф в свою очередь отметил, что палестинский народ подвергается несправедливости и защищается от израильской оккупации.

Отметив, что палестинцы хотят создать свое независимое государство, Мааруф добавил, что они хотят навести мосты мира с народом Израиля.

Демонстранты вышли с транспарантами «Вчера Сребреница, сегодня Газа» и скандировали лозунги «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине».

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 4,3 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​