Парламент Ирана одобрил инициативу о закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Решение принято вскоре после массированных ударов США по трем ключевым ядерным объектам страны — в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вашингтон заявил, что операция имела целью «разрушить или серьезно ослабить» ядерную программу Тегерана. Иран предупредил о жестком ответе.

Через Ормузский пролив, помимо Ирана, экспортируют нефть Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и Катар — этот поток составляет почти 20% мировой морской торговли нефтью.