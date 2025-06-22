ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Иран закрывает Ормузский пролив?
Иранский парламент поддержал блокировку движения судов по проливу, пропускающему 20% мирового морского рынка нефти. Окончательное решение — за Высшим советом нацбезопасности
Иран закрывает Ормузский пролив?
/ AFP
22 июня 2025 г.

Парламент Ирана одобрил инициативу о закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Решение принято вскоре после массированных ударов США по трем ключевым ядерным объектам страны — в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вашингтон заявил, что операция имела целью «разрушить или серьезно ослабить» ядерную программу Тегерана. Иран предупредил о жестком ответе.

Через Ормузский пролив, помимо Ирана, экспортируют нефть Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и Катар — этот поток составляет почти 20% мировой морской торговли нефтью.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us