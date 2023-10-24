МИД Армении вручил ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину. Согласно сообщению ведомства, нота связана с выпуском телепередачи на «Первом канале» 23 октября, где были допущены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц» Армении.

В указанный день на «Первом канале» вышел новый выпуск телепередачи «Куклы наследника Тутти» под названием «Никол Пашинян: предвестник беды». В нем в адрес действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также его жены Анны Акопян звучали критические высказывания в контексте ситуации в Карабахе.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.