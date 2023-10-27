Израильские власти все чаще говорят о возможности проведения наземной операции в секторе Газа. Однако экономика страны, которая до этого показывала стабильный рост, уже начала испытывать серьезное давление. Снижается рыночная стоимость шекеля, ВВП государства по итогам года ожидает падение. А перспектива затяжного военного конфликта, требующего использования всех имеющихся ресурсов, и вовсе приведет к перегрузке экономической системы.

Рекордное падение

Израильский шекель упал до минимума по отношению к американскому доллару за последние восемь лет на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. ЦБ страны сообщил о валютных интервенциях и впервые за два года Банк Израиля планирует предоставить израильским кредиторам долларовую ликвидность, а также продать валютные резервы на $30 млрд и использовать еще $15 млрд на своповые операции для стабилизации курса валюты. Всего валютные резервы страны составляют около $203 млрд.

Тем временем курс американской валюты на фоне происходящего вырос до самого высокого уровня с февраля 2016 года.

Сразу после обострения палестино-израильских отношений основной фондовый индекс Тель-Авивской биржи TA-35 упал на 7,6%. А цена нефти Brent выросла на 5% и на пике торговалась на уровне $88,99 за баррель.

Сказались военные действия и на фондовых индексах: израильские «голубые фишки», собранные в индексе «Тель Авив 35» (ТА 35), потеряли 9%. При этом падение началось еще за пять дней до обострения израильско-палестинского конфликта.

Помимо этого были повышены оценки дефицита госбюджета по итогам текущего года с 1,3% до 2,3%, а также уровень долга к ВВП — до 62%.

23 октября стало известно, что Центробанк Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.

Аналитики считают, что основной удар по экономике придется на четвертый квартал 2023 года. «Соответственно война снизит на 0,5–1,0 процентного пункта рост ВВП в 2023 и 2024 годах», — говорится в документе.

Причины экономического спада

Согласно данным Ассоциации производителей Израиля, которые приводит The Jerusalem Post, с 7 октября бюджет государства сократился на 4,6 млрд шекелей, или 1,132 млрд долларов. Основной причиной этого являются не только военные расходы, но и масштабная мобилизация, в результате которой в ЦАХАЛ вызвали около 360 тыс. человек.

Как сообщает издание, в целом с оружием в руках сейчас около 5,6% населения, при этом на территориях, граничащих с Газой, на работу не вышли 85% работников, в остальных регионах страны — 20%.

Туристическая отрасль пробуксовывает, население некоторых городов эвакуировано, рейсы отменяются, закрыты многие организации, учебные заведения перешли на дистанционное обучение, а вместе со школьниками дома порой остаются и родители. В результате происходит резкий спад деловой активности в самом Израиле и сокращение производства, описывает происходящее The Financial Times.

В результате снижаются показатели национальной экономики. Например, индекс деловой активности PMI, который скорее всего в четвертом квартале 2023 года покажет резкое падение.

Инвесторы не ждут быстрого завершения кризиса, как пишет The Financial Times, в следующем году спад ВВП Израиля предполагается на уровне 3,5%. Впрочем, не учитывается потенциальное разрастание конфликта по всему региону. Самым неприятным как для израильской, так и для мировой экономики в целом может стать сильнейший энергетический кризис, предупреждает издание.

В целом еще до обострения палестино-израильского конфликта экономика Израиля столкнулась с некоторыми негативными тенденциями. На протяжении почти 10 месяцев в стране из-за недовольства судебной реформой проходили самые масштабные акции протеста за всю историю Израиля. Такая нестабильность внутри государства негативно сказалась на настроениях инвесторов, в результате чего из израильских банков утекли 5 млрд долларов. Однако на фоне войны отток капитала может усилиться еще больше.

Помощь из Вашингтона

Впрочем, годы стабильного экономического роста дали Израилю определенный запас, помимо этого о готовности оказать финансовую помощь своему ближневосточному союзнику говорят и в США. Страна уже обратилась к Вашингтону за чрезвычайной поддержкой в размере 10 млрд долларов. Однако из-за того, что в США пока так и не определились с кандидатурой нового спикера палаты представителей, внесенный американским президентом Джозефом Байденом законопроект пока так и не был рассмотрен.

Так что в целом главным фактором, определяющим устойчивость израильской экономики, становится то, насколько долго продлится эскалация.

«Ожидается снижение темпов роста, по мере продолжения конфликта активность частных потребителей может ослабнуть, а из-за роста расходов и падения уровня доходов государственный дефицит может увеличится», — приводит слова высокопоставленного представителя экономики страны газета Globes.

В государстве опасаются влияния войны на уровень инфляции и соответственно на политику процентных ставок Банка Израиля. В стране уже вырос спрос на основные потребительские товары, однако, учитывая сложившуюся ситуацию, это может привести к уменьшению предложения, а значит и к росту цен в краткосрочной перспективе.

Помимо этого к инфляции может привести и рост цен на нефть, а значит и к увеличению стоимости топлива, и росту цен на импортные товары.

На фоне того как Банк Израиля предпринимает шаги для обеспечения ликвидности финансовой системы страны, становится ясно, что многое будет зависеть от того, какие меры примут израильские власти для поддержки населения и компаний.

«Глядя на данные о мобилизации резервистов, становится понятно, что вот-вот замедлится экономическая активность. Во время войны многие отрасли практически перестают существовать. В частности, туризм, работа ресторанов прекращаются, а это в свою очередь наверняка изменит ситуацию с инфляцией и приведет к фактическому замедлению экономики», — считает один из директоров Oppenheimer Israel Харель Гилон.

Так что война в целом дорого обходится экономике Израиля. Согласно данным, которые приводят местные аналитики, военные действия будут стоить стране как минимум 1,5% ВВП (не менее 27 млрд шекелей), а это в свою очередь означает увеличение бюджетного дефицита как минимум на 1,5% ВВП в 2024 году.