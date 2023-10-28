Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на массовом митинге в Стамбуле в поддержку палестинцев заявил, что Турция готовится объявить Израиль «военным преступником».

«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», — сказал он.

Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

По его словам недавнее принятие резолюции в ООН «является позитивным шагом». «120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля. Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве», — сказал турецкий лидер.

По словам президента Турции, ответственность за кровопролитие в Газе лежит на Западе. «[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище», — сказал он.

По словам турецкого лидера, западные страны, которые «еще вчера проливали крокодильи слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе». «Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе?», — спросил он.

«Мы не просто осуждаем резню в Газе, но и защищаем нашу независимость и будущее», — подчеркнул Эрдоган. «Я заявил, что ХАМАС не является террористической организацией, и Израиль был очень огорчен этим. Мы знали, что вы это скажете, но настояли на этой позиции», — добавил он.

По словам турецкого лидера, «Запад в долгу перед Израилем, но Турция ему ничего не должна». «Вот почему мы так так свободно делаем наши заявления», — уточнил он.

В субботу в стамбульском аэропорту имени Ататюрка прошел «Великий палестинскиймитинг», созванный президентом Эрдоганом. Около 1,5 млн человек собрались, чтобы выразить поддержку палестинскому народу и осудить израильскую агрессию в Газе.