Турция готова стать страной-гарантом по урегулированию кризиса в Газе. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации тюркских государств в Астане.

«Турция готова возложить на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе. Мы изначального говорили, что готовы взять на себя эту обязанность. Что может быть более естественным, чем Турция как страна-гарант в Газе?» — отметил Эрдоган.

Политик также отметил, что рассчитывает провести в республике конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира. «Наша главная цель заключается в установлении окончательного мира в израильско-палестинской проблеме. Мы выступаем с инициативами и разрабатываем формулы для этого, и мы будем продолжать это делать», — заявил он.

По словам президента, «Анкара полна решимости сделать все возможное для прекращения кровопролития и установления мира. «Наша цель — достижение прочного и устойчивого мира, который принесет облегчение и нашему региону, и нашей стране. Мы призываем к этому, например хотим собрать все заинтересованные стороны на конференцию», — заявил он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника. «В настоящее время у меня нет никаких контактов», — указал он.

По словам президента Турции, «глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной». «Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули», — заявил он.

ЕС и Швеция

Президент Турции рассказал, что у Анкары пошатнулось доверие к Европейскому союзу из-за его странных и непоследовательных действий. «Европейский союз в этот период играл очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход», — рассказал он.

«Обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинской войне? Европейский союз. К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось», — уточнил Эрдоган.

Он также отметил, что Швеция не предприняла шагов в отношении деятельности запрещенной РПК, необходимых для одобрения Анкарой вступления этой страны в НАТО.

«Они также сказали нам, что подготовили почву для экспорта оружия в Турцию из Швеции. Это правда, что они предприняли такие шаги по этим вопросам. Но, к сожалению, до сих пор не было принято никаких мер в отношении деятельности террористической организации РПК в Швеции. Никаких шагов не предпринято», — сказал президент Турции.

Как писал TRT на русском, в начале ноября в столице Казахстана прошел юбилейный 10-й саммит Организации тюркских государств. В мероприятии принимают участие главы государств — членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей — Венгрии и Туркменистана.

Президент Турции в своем выступлении на полях саммита 3 ноября затронул многие темы: от гуманитарной катастрофы в секторе Газа до важности установления стабильности в Афганистане.