Турция никогда не оставит своих братьев и сестер в секторе Газа в одиночестве на фоне продолжающихся ударов Израиля. Об этом заявил президент президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на торжественном открытии инфраструктурных объектов в провинции Ризе.

«Мы никогда не оставим наших братьев в Газе бездомными, беспомощными и одинокими», –– подчеркнул глава государства.

По словам Эрдогана, историческая ответственность Турции заключается в том, чтобы занять твердую позицию в отношении тех, кто поддерживает «эту аморальную, бессовестную, презренную резню» в секторе Газа.

«Наш долг — спасти наших палестинских братьев от израильского гнета и остановить массовые убийства, совершаемые в секторе Газа на глазах всего мира», — обратил внимание президент Турции.

По его словам, посредническая роль Турции в конфликте вокруг Палестины определена географическим положением. «Мы находимся в центре огненного кольца. Слава Богу, у нас есть силы не допустить того, чтобы этот огонь нанес вред нашей стране», — отметил глава государства.

Как сообщал TRT на русском, по возвращении с саммита Организации тюркских государств в Астане, Эрдоган заметил, что Турция готова возложить на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе. Анкара в то же время планирует созвать у себя конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира.