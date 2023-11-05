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Эрдоган: Турция не оставит жителей Газы бездомными и беспомощными
Турция никогда не оставит народ в секторе Газа в одиночестве на фоне израильского вторжения, пообещал президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, у Анкары есть историческая ответственность за палестинский народ
Эрдоган: Турция не оставит жителей Газы бездомными и беспомощными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. / Photo: AA
5 ноября 2023 г.

Турция никогда не оставит своих братьев и сестер в секторе Газа в одиночестве на фоне продолжающихся ударов Израиля. Об этом заявил президент президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на торжественном открытии инфраструктурных объектов в провинции Ризе.

«Мы никогда не оставим наших братьев в Газе бездомными, беспомощными и одинокими», –– подчеркнул глава государства.

По словам Эрдогана, историческая ответственность Турции заключается в том, чтобы занять твердую позицию в отношении тех, кто поддерживает «эту аморальную, бессовестную, презренную резню» в секторе Газа.

«Наш долг — спасти наших палестинских братьев от израильского гнета и остановить массовые убийства, совершаемые в секторе Газа на глазах всего мира», — обратил внимание президент Турции.

По его словам, посредническая роль Турции в конфликте вокруг Палестины определена географическим положением. «Мы находимся в центре огненного кольца. Слава Богу, у нас есть силы не допустить того, чтобы этот огонь нанес вред нашей стране», — отметил глава государства.

Как сообщал TRT на русском, по возвращении с саммита Организации тюркских государств в Астане, Эрдоган заметил, что Турция готова возложить на себя роль страны-гаранта по ситуации в Газе. Анкара в то же время планирует созвать у себя конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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