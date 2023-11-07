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МВД Газы: Израиль превращает гуманитарный коридор в коридор смерти
Власти сектора назвали ложью заявления о существовании безопасного гуманитарного коридора в Газе
МВД Газы: Израиль превращает гуманитарный коридор в коридор смерти
Фото: AA / Others
7 ноября 2023 г.

Армия обороны Израиля превращает гуманитарный коридор в секторе Газа в коридор смерти, обстреливая тех, кто по нему проезжает. С таким обвинением выступил представитель МВД Газы Ияд аль-Базам.

«Заявления оккупанта о существовании безопасного гуманитарного коридора [в секторе Газа] являются полной ложью. Это коридор смерти, в котором целью становятся все, кто через него проезжает», — утверждал он.

Армия обороны Израиля на несколько часов в день организует гуманитарный коридор, призывая жителей сектора Газа уйти с севера на юг анклава.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10 тыс. палестинцев убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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