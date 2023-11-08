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Больница «Аль-Кудс» в Газе полностью изолирована из-за ударов Израиля
Все дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере Газы перекрыты из-за бомбардировок Израиля
Больница «Аль-Кудс» в Газе полностью изолирована из-за ударов Израиля
Фото: AA / Others
8 ноября 2023 г.

Все дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

«Израильские бомбардировки с западной стороны по району больницы “Аль-Кудс” продолжаются со вчерашнего вечера. Все ведущие в больницу дороги закрыты», — говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

В тексте отмечается, что в результате атак сотрудники медицинского учреждения не могут покинуть его территорию для оказания помощи раненым.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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