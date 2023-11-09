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РФ шокирована словами посла Израиля о сроках эвакуации россиян из Газы
Посол Израиля в Москве ранее заявил, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели
РФ шокирована словами посла Израиля о сроках эвакуации россиян из Газы
Фото: AA / Others
9 ноября 2023 г.

Россия шокирована словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели, это недопустимо. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая», — указала дипломат.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 10,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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