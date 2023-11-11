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В Газе полностью прекратили работу 20 из 35 больниц
В медицинском центре «Аш-Шифа» пациентам грозит медленная смерть из-за отсутствия лекарств
В Газе полностью прекратили работу 20 из 35 больниц
Фото: AA / Others
11 ноября 2023 г.

20 из 35 имеющихся больниц сектора Газа полностью прекратили свою деятельность. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

«В секторе Газа полностью закрыты и прекратили работу 20 из 35 больниц», — указала министр, слова которой привел телеканал Al Hadath. Кайле отметила, что в медицинском центре «Аш-Шифа» многим пациентам «угрожает медленная смерть из-за отсутствия необходимых лекарств».

Ранее Минздрав сектора Газа заявил о приостановке хирургических операций в медицинском центре «Аш-Шифа» после использования всего топлива.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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