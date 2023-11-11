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MSF: Израиль нанес удар по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» в Газе
«Врачи без границ» сообщают, что в течение последних 24 часов больницы в Газе подвергались безжалостным бомбардировкам
MSF: Израиль нанес удар по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» в Газе
Фото: AA / Others
11 ноября 2023 г.

Израиль нанес удары по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» в Газе и люди, пытавшиеся эвакуироваться из этой больницы, попали под обстрел, говорится в опубликованном заявлении на сайте «Врачей без границ» (MSF).

«В течение последних 24 часов больницы в Газе подвергались безжалостным бомбардировкам. Больничный комплекс “Аш-Шифа”, крупнейшее медицинское учреждение, где все еще работают сотрудники MSF, подвергся нескольким ударам, включая по родильному и амбулаторному отделениям, что привело к многочисленным смертям и травмам», — сказано в документе.

В заявлении также говорится, что сотрудники MSF стали свидетелями того, как люди, пытавшиеся эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа», попали под обстрел Израиля.

Организация подчеркивает, что больница «Аш-Шифа» — главный больничный комплекс в секторе Газа на 700 коек, оказывающий неотложную и хирургическую помощь, и что в настоящее время в анклаве нет других учреждений, способных принять и пролечить столько пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами.

«Ситуация в “Аш-Шифе” поистине катастрофическая. Мы призываем израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы. Наши сотрудники и пациенты находятся в больнице “Аш-Шифа”, где со вчерашнего дня не прекращаются интенсивные бомбардировки», — приводятся в документе слова главы миссии MSF на оккупированных палестинских территориях Энн Тейлор.

Как писал TRT на русском, из-за атак ВС Израиля 20 из 35 имеющихся больниц сектора Газа полностью прекратили свою деятельность.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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