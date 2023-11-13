Крупнейшая в секторе Газа больница Аш-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива, сообщил ее директор Мухаммад Абу Салмия.

«Операционные полностью вышли из строя, и теперь раненые приходят к нам, но мы ничем не можем им помочь, кроме оказания первой помощи», — цитируют его арабские СМИ.

По его словам, «те, кто нуждается в операции, умирает, а мы ничего не можем сделать».

Директор сказал, что в больнице из-за отсутствия электроэнергии отключились инкубаторы, в результате уже скончались трое недоношенных детей, жизнь еще 36 младенцев под угрозой.

Израильские военные ранее заявили, что предоставили 300 литров топлива вблизи Аш-Шифы для генератора, питающего инкубаторы для недоношенных детей.

Представитель министерства здравоохранения сектора Ашраф аль-Кидра заявил журналистам, что этого топлива не хватит для работы генератора даже в течение часа.

«Это издевательство по отношению к пациентам и детям», — сказал он.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в больнице Аш-Шифа находятся 1,5 тыс. пациентов, 1,5 тыс. медицинских работников и от 15 тыс. до 20 тыс. человек, ищущих убежища.

Спасательная служба Палестинского Красного полумесяца сообщила, что другая городская больница Газы, — Аль-Кудс — также прекратила работу из-за отсутствия топлива, «в ловушке» оказались около 6 тыс. человек.

Как писал TRT на русском, 11 ноября Израиль нанес удары по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» в Газе и люди, пытавшиеся эвакуироваться из этой больницы, попали под обстрел.