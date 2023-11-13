Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал защитить мирных жителей сектора Газа, попавших в ловушку из-за боевых действий.

«На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия», — говорит Уильям Шомбург, глава отделения МККК в Газе. Его слова приводит агентство Анадолу.

«Ситуация быстро приближается к гуманитарной катастрофе», — добавил Шомбург.

В заявлении МККК подчеркивается, что атаки Израиля происходят в густонаселенных районах и вокруг больниц, что представляет угрозу для жизни «наиболее уязвимых людей, таких как медицинский персонал, пациенты, раненые, недоношенные дети, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди».

«На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия. Люди звонят нам день и ночь, говорят, что боятся открыть дверь из-за страха быть убитыми, и умоляют помочь им добраться до убежища», — сказал Шомбург.

«Как гуманитарный работник, я расстроен тем, что не могу ответить на эти призывы, поскольку наши команды не могут передвигаться в северной части сектора Газа из-за того, что не соблюдаются элементарные условия безопасности», — сказал он.

«Мужчины, женщины и дети, размахивая белыми флагами, проходят десятки километров мимо трупов, лежащих на улицах, и лишены предметов первой необходимости, таких как еда и вода», — подчеркивают в МККК.

Как писал TRT на русском, крупнейшая в секторе Газа больница Аш-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива. По данным палестинских властей, в больнице находятся 1,5 тыс. пациентов, 1,5 тыс. медицинских работников и от 15 тыс. до 20 тыс. человек, ищущих убежища.