Турецкое судно с полевыми госпиталями на борту прибыло в порт египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Госпитали и медикаменты предназначены для сектора Газа, медицинские учреждения которого в настоящее время практически не функционируют.

Палестинская сторона ранее неоднократно констатировала крах системы здравоохранения в анклаве, вызванный обстрелами со стороны израильских ВС, отсутствием топлива и электроэнергии, дефицитом медикаментов и оборудования, истощением коечного фонда и острой нехваткой персонала.

Как писал TRT на русском, по информации Красного Креста, ситуация в Газе быстро движется к гуманитарной катастрофе. Атаки Израиля происходят в густонаселенных районах и вокруг больниц, что представляет угрозу для жизни наиболее уязвимых групп людей, включая медицинский персонал и пациентов медучреждений.