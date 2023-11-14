Все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы «Аль-Ахли», были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов. Об этом сообщило ооновское Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«По имеющимся данным, по состоянию на 13 ноября все больницы в городе Газа и на севере Газы, за исключением одной, не работают из-за отсутствия электроэнергии, медицинских расходных материалов, кислорода, продуктов питания и воды, что усугубляется бомбардировками и боевыми действиями в их окрестностях», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

По информации УКГВ, больница «Аль-Ахли» в городе Газа остается «единственным медицинским учреждением, способным принимать пациентов». В ней в настоящее время размещено более 500 человек.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила 10 ноября, что в секторе Газа 20 из 36 больниц в настоящий момент не функционируют.

Как писал TRT на русском, по информации Красного Креста, ситуация в Газе быстро движется к гуманитарной катастрофе. Атаки Израиля происходят в густонаселенных районах и вокруг больниц, что представляет угрозу для жизни наиболее уязвимых групп людей, включая медицинский персонал и пациентов медучреждений.