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Казахстан заключил соглашение на поставку урана в Китай
«Казатомпром» подписал контракт на поставку урана с China National Uranium Corporation Limited
Казахстан заключил соглашение на поставку урана в Китай
Фото: AA / Others
14 ноября 2023 г.

Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» подписала контракт с китайской China National Uranium Corporation Limited на поставку урана. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании.

По мнению «Казатомпрома», подписание этого контракта поможет удовлетворить растущую потребность Китая в чистой, безуглеродной электроэнергии и укрепить исторически давние отношения в ядерной сфере между двумя странами.

В компании отметили, что «объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными, не подлежат публичному раскрытию».

Подписание долгосрочного контракта с компанией CNUC осуществлено на выставке China International Import Expo 2023 в Шанхае.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудничество с одной из крупных китайских энергетических компаний свидетельствует о репутации «Казатомпрома» «как надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива».

Это не первый случай крупных соглашений между Китаем и Казахстаном за последнее время. Как писал TRT на русском, в июне консорциум трех китайских компаний выиграл тендер на строительство новой газотурбинной ТЭЦ-2 в Алматы. Проект предусматривает строительство газотурбинной ТЭЦ электрической мощностью до 600 МВт и тепловой мощностью 957 Гкал/ч. Завершить строительство и запустить новую ТЭЦ планируют уже в декабре 2026 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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