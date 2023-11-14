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Израиль призвал жителей еще трех кварталов Газы эвакуироваться
ЦАХАЛ заявил, что населению этих районов необходимо как можно скорее переместиться в южные районы эксклава
Израиль призвал жителей еще трех кварталов Газы эвакуироваться
Фото: AA / Others
14 ноября 2023 г.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей еще трех районов города Газа как можно скорее эвакуироваться в южные районы анклава. С таким заявлением выступил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

«Важное объявление для жителей кварталов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра и Аз-Зейтун аль-Гарби в городе Газа. ЦАХАЛ сообщает вам о необходимости срочно эвакуироваться в целях сохранения вашей безопасности по дороге Салах эд-Дин пешком или на автомобилях до 16:00, чтобы добраться до южной части сектора Газа», — написал Эдри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке.

«Не поддавайтесь на пропаганду ХАМАС. Пребывание в городе Газа и его окрестностях подвергает вашу жизнь опасности», — добавил он.

Как писал TRT на русском, более 1 млн мирных жителей эвакуировались с начала наземной операции из северных районов сектора Газа. Армия Израиля призвала жителей севера Газы эвакуироваться на юг, чтобы ЦАХАЛ получил пространство для маневров при проведении наземной операции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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