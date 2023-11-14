Более 1 млн мирных жителей эвакуировались с начала наземной операции из северных районов сектора Газа. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

«Могу сказать, что в разные периоды времени у нас были достаточно большие успехи с тем, что несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам, более 1 млн человек эвакуировались из северных районов и направились на юг», — отметил он.

«Это, конечно, дает наземной операции пространство для маневра при идентификации мест, где укрывается противник», — добавил Лернер.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. При этом армия обороны Израиля лишь на несколько часов в день создавала гуманитарные коридоры, призывая жителей сектора Газа уйти с севера на юг анклава.

При этом палестинская сторона утверждала, что ЦАХАЛ превращает гуманитарный коридор в секторе Газа в коридор смерти, обстреливая тех, кто по нему проезжает.