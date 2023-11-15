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В ООН потрясены атаками Израиля на больницу «Аль-Шифа» в Газе
Израильские военные начали штурм крупнейшей в секторе Газа больницы, в которой укрываются тысячи палестинцев
В ООН потрясены атаками Израиля на больницу «Аль-Шифа» в Газе
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс / Others
15 ноября 2023 г.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что больницы не могут быть местом для сражений.

«Я потрясен сообщениями о военных атаках на больницу «Аль-Шифа» в секторе Газе. Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна преобладать над всеми другими проблемами», — написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как писал TRT на русском, все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы «Аль-Ахли», были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов.

«По имеющимся данным, по состоянию на 13 ноября все больницы в городе Газа и на севере Газы, за исключением одной, не работают из-за отсутствия электроэнергии, медицинских расходных материалов, кислорода, продуктов питания и воды, что усугубляется бомбардировками и боевыми действиями в их окрестностях», — говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Сообщается, что больница «Аль-Ахли» в городе Газа остается «единственным медицинским учреждением, способным принимать пациентов». В ней в настоящее время размещено более 500 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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