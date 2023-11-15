Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа рассчитывает в среду доставить первую группу больных раком и нуждающихся в помощи детей из сектора Газа в Турцию.

«Мы работаем над тем, чтобы доставить больных в Турцию на лечение. Надеюсь, что уже сегодня мы вернемся с первой группой пациентов из Газы», — сказал он на пресс-конференции в Каире, куда прибыл обсудить сотрудничество с Египтом в лечении больных и раненых жителей Газы.

«В первую очередь мы рассматриваем возможности для транспортировки больных раком и пациентов из числа детей», — добавил он.

Коджа пояснил, что «взаимодействие с Египтом в вопросах оказания медицинской помощи палестинцам идет интенсивно». «Наша цель в том, чтобы в первую очередь доставить больных раком и нуждающихся в помощи детей из Газы в больницы города Эль-Ариш в Египте. Там наши врачи вместе с египетскими медиками проведут оценку того, какие пациенты подходят для транспортировки в Турцию», — сказал он.

Ранее турецкое руководство сообщало, что направило в Эль-Ариш свыше 230 тонн гуманитарных грузов на 10 самолетах.

Как писал TRT на русском, в Эль-Ариш прибыло турецкое судно с более чем 660 т гуманитарных грузов для жителей сектора Газа. Коджа также заявлял, что его страна может принять около 1 тыс. пациентов из Газы, которые нуждаются в срочном лечении, в первую очередь онкобольных.