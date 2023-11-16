В то время как мир пытается выяснить, каковы цели Израиля в секторе Газа, ультраправые политики в коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху призывают начать строительство еврейских поселений в эксклаве.
В частности, к строительству поселений призвал Йосси Даган, глава общины незаконных еврейских поселенцев на оккупированном Западном Берегу. До 2005 года в Газе было свыше 20 еврейских поселений, однако решением действовавшего тогда премьер-министра Ариэля Шарона все населенные пункты в Газе были закрыты, их жители эвакуированы. План получил название «Одностороннее размежевание».
Даган призвал восстановить незаконные поселения в палестинском эксклаве, объясняя это тем, что они будут действовать как хорошо охраняемые аванпосты, чтобы «предотвратить возможное повторное нападение ХАМАС».
Даган считается одним из самых влиятельных членов правого крыла правящей коалиции. Депутат имеет тесные связи с правыми американскими евангелистами и был ярым сторонником президента США Дональда Трампа.
Он выступает как рупор тех, кто призывает Израиль остаться в Газе. «Правительству придется оставить часть земли [Газы] в своей собственности», — заявил лидер поселенческого движения. — «Это будет возможно не во всех частях Газы, на севере — точно. Должен быть защитный пояс».
Перспектива того, что премьер-министр Израиля в конечном итоге решит восстановить контроль над сектором Газа на долгосрочную перспективу, пугает западных союзников Израиля. В Вашингтоне и европейских столицах растут опасения, что Нетаньяху, возможно, не сможет противостоять ультраправым союзникам, если захочет сохранить свою правящую коалицию.
Это только усиливает международную обеспокоенность по поводу того, что у Израиля есть секретная цель — изгнать на постоянной основе значительную часть населения Газы. В пользу этой версии говорит и то, что ранее израильская армия призвала всё население севера эксклава покинуть территорию — речь идет об 1,2 млн человек.
По данным ООН, за последний месяц 167 палестинцев на Западном берегу были убиты Армией Израиля и восемь — поселенцами. Итамар Бен-Гвир, крайне правый израильский министр национальной безопасности, в открытую раздает еврейским поселенцам винтовки, чтобы они сформировали, по его словам, «отряды безопасности».