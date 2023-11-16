В то время как мир пытается выяснить, каковы цели Израиля в секторе Газа, ультраправые политики в коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху призывают начать строительство еврейских поселений в эксклаве.

В частности, к строительству поселений призвал Йосси Даган, глава общины незаконных еврейских поселенцев на оккупированном Западном Берегу. До 2005 года в Газе было свыше 20 еврейских поселений, однако решением действовавшего тогда премьер-министра Ариэля Шарона все населенные пункты в Газе были закрыты, их жители эвакуированы. План получил название «‎Одностороннее размежевание»‎.

Даган призвал восстановить незаконные поселения в палестинском эксклаве, объясняя это тем, что они будут действовать как хорошо охраняемые аванпосты, чтобы «‎‎предотвратить возможное повторное нападение ХАМАС».

Даган считается одним из самых влиятельных членов правого крыла правящей коалиции. Депутат имеет тесные связи с правыми американскими евангелистами и был ярым сторонником президента США Дональда Трампа.

Он выступает как рупор тех, кто призывает Израиль остаться в Газе. «Правительству придется оставить часть земли [Газы] в своей собственности», — заявил лидер поселенческого движения. — «Это будет возможно не во всех частях Газы, на севере — точно. Должен быть защитный пояс‎»‎.

Перспектива того, что премьер-министр Израиля в конечном итоге решит восстановить контроль над сектором Газа на долгосрочную перспективу, пугает западных союзников Израиля. В Вашингтоне и европейских столицах растут опасения, что Нетаньяху, возможно, не сможет противостоять ультраправым союзникам, если захочет сохранить свою правящую коалицию.

Это только усиливает международную обеспокоенность по поводу того, что у Израиля есть секретная цель — изгнать на постоянной основе значительную часть населения Газы. В пользу этой версии говорит и то, что ранее израильская армия призвала всё население севера эксклава покинуть территорию — речь идет об 1,2 млн человек.

По данным ООН, за последний месяц 167 палестинцев на Западном берегу были убиты Армией Израиля и восемь — поселенцами. Итамар Бен-Гвир, крайне правый израильский министр национальной безопасности, в открытую раздает еврейским поселенцам винтовки, чтобы они сформировали, по его словам, «отряды безопасности».