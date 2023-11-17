Война на Ближнем Востоке привела к тому, что 155-мм снаряды, столь необходимые Киеву, уходят Израилю. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши поставки сократились», — признал политик. — «‎Сейчас наши склады пусты, есть минимум, который конкретное государство вам может предоставить. И этого недостаточно‎»‎.

Зеленский, однако, не стал критиковать США и отметил, что Вашингтон напротив пытается нарастить поставки.

Президент отметил, что смещение акцента на войну между Израилем и Палестиной замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев.

Ранее Израиль запросил у США 155-мм снаряды натовского стандарта — ключевой компонент поставок оружия. Пентагон секретно начал выполнять этот запрос и предоставил Израилю все запрошенные снаряды и вооружения, выяснило агентство Bloomberg. Хотя Конгресс США пока так и не одобрил выделение какой-либо помощи Израилю или Украине.

Обе ветви Конгресса — Палата представителей и Сенат — одобрили компромиссный план бюджета федерального правительства, из которого исключили помощь Тель-Авиву и Киеву. Сейчас проект бюджета должен одобрить президент Джо Байден.

Ранее Белый дом призвал Конгресс одобрить запрос Байдена и выделить Украине на $61,4 млрд помощи. Однако Палата представителей отказалась одобрить этот законопроект.

Минобороны США отчиталось, что в его бюджете остался всего $1 млрд на военную поддержку Украины.

Контрнаступление под угрозой

По оценке Зеленского, ситуация с недостатком поставок подрывает военные усилия Украины, контрнаступление против России может зайти в тупик без дополнительной военной поддержки со стороны союзников.

Ни Россия, ни Украина за год не добились каких-либо значительных территориальных завоеваний. В октябре командующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что боевые действия зашли в тупик.

Киев требует выделить ему артиллерийские снаряды, которые необходимы для отражения российского вторжения, уточнил Зеленский. Его заявление прозвучало ровно в тот момент, когда в США застопорились переговоры о выделении помощи Киеву, а Европейский Союз дал понять, что вряд ли выполнит обещание поставить 1 млн артиллерийских снарядов к марту.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада», — отметил Зеленский. — «‎Без поддержки мы отступим». При этом Зеленский отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, уточнив, что Киев не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.