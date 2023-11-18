Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стране удалось достичь соглашения с Азербайджаном по основным принципам мирного урегулирования.

Однако две страны продолжают говорить на «разных дипломатических языках», и из-за этого не понимают друг друга, уточнил он. Пашинян заявил об этом на открытии сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Армении Ереване.

Армянский лидер также заявил, что затянувшийся конфликт двух стран из-за Карабахского района Азербайджана выходит из тупика.

Заявление Пашиняна прозвучало на следующий день после слушаний в Международном уголовном суде ООН по иску Армении против Азербайджана.

По словам главы армянского кабмина, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга. Кроме того, стороны согласны, что политической основой делимитации границы между Арменией и Азербайджаном является Алма-Атинская декларация от 1991 года.

Пашинян также отметил, что третий принцип мира с Азербайджаном заключается в том, что региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.

Как ранее писал TRT на русском, в начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением Баку и Еревана.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана», — заявил Алиев на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.