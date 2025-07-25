Ставропольский край подвергся самой масштабной атаке беспилотников за весь период войны в Украине. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, с 2:30 до 6 утра над Невинномысском было сбито, по предварительным данным, 37 дронов.

«Погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков подтвердил, что разрушений в городе не зафиксировано. Он призвал горожан сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сообщения. Также он настоятельно рекомендовал не публиковать фото и видео с места атаки.

Согласно данным, опубликованным Astra, целью ночной атаки стал химический завод «Невинномысский Азот». Он принадлежит компании «Еврохим», одному из крупнейших российских производителей удобрений. Этот же объект уже подвергался удару дронами 14 июня. Тогда были повреждены окна и двери в одном из цехов, а также элементы противодроновой защиты. Во время той атаки около 800 сотрудников укрылись в бомбоубежище, а работу предприятия временно приостанавливали.

По информации Reuters, «Невинномысский Азот» и «Новомосковский Азот» с 2022 по 2024 год отправили на завод им. Свердлова в Дзержинске не менее 38 тыс. тонн уксусной кислоты и почти 5 тыс. тонн азотной кислоты. Эти вещества, как указывало агентство, используются для производства октогена и гексогена, применяемых в артиллерийских боеприпасах.

Глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем телеграм-канале утверждал, что «Невинномысский Азот» является критическим звеном в российском военно-промышленном комплексе. По его данным, завод ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры, которые используются при изготовлении взрывчатки и артиллерийских снарядов. Также на предприятии выпускаются меламин, метанол, уксусная кислота и калийная селитра, применяемые, в том числе, для фугасных зарядов и реактивных боеприпасов.

В мае украинские дроны также атаковали Дмитриевский химический завод в Ивановской области и комбинат «Азот» в Тульской области. Первый производит бутилацетат и уксусную кислоту, второй — аммиак и азотные удобрения. Коваленко утверждал, что химические компоненты, выпускаемые этими предприятиями, также используются в военных целях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.