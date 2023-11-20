Блок за блоком в секторе Газа дома превращаются в руины. Израиль продолжает наносить удары по жилым кварталам, утверждая, что там якобы находятся члены ХАМАС. За месяц ожесточенных авиаударов в Газе погибли 13 тыс. человек. Еще тысячи ждут спасения под руинами обрушившихся домов.

Рим Ахмед из Хан-Юнуса вспоминает тот день, когда ее дом затрясся и рухнул. Ее семья почти сутки считала, что она мертва, передает газета The Washington Post (WP).

«‎Звук звонка прерывает мои попытки обрести спокойный сон и представить себе рай. Помню, что мой телефон пропал после того, как на нас упал первый снаряд. Но это как будто прямо рядом со мной. Я пытаюсь пошевелиться, надеясь отреагировать и сообщить им, что я еще жива, но кажется, что мое тело в ловушке»‎, — рассказывает Рим.

Она вспоминает, что первая израильская ракета упала на её дом в районе 16 часов 10 октября. Она не помнит, как оказалась под завалами: «‎просто резко стало темно. ‎‎Надо мной тяжело висят тонны бетона и щебня. Большая панель темного дыма и обломков, из ее середины висит одинокая рука. Я закрываю глаза, надеясь добраться до своей матери, которая тоже погибла и лежит всего в метре от меня. Но я не могу‎»‎, — продолжает Рим.

Женщина решила пробиваться сквозь тонны щебня самостоятельно. По её словам, она нашла рядом с собой камень, которым начала стучать по бетонной плите, которая закрыла её и тем самым спасла от падающих обломков.

«‎‎Я стучу по ней, но кажется, что звука нет. Я снова постукиваю, на этот раз более крупным камнем. Ничего‎»‎, — уточняет палестинка. Наконец её звуки слышат группы спасателей рядом. Они успевают вытащить женщину спустя почти сутки после обрушения дома. Рим серьезно пострадала, у нее сломана рука. Однако для ее семьи, которая всё это время считала ее погибшей, главная новость — что она всё же жива.

Как отмечает правозащитная группа Euro-Med Human Rights Monitor, под обломками зданий находятся тысячи трупов. Над сектором Газа нависла новая катастрофа в области здравоохранения: холера.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа резко ухудшается из-за отсутствия доступа к воде, электричеству и оборудованию, необходимому для захоронения тел погибших. Это представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и окружающей среды, отмечает Euro-Med Monitor. Трупы могут служить питательной средой не только для инфекционных, но также для кожных и респираторных заболеваний.

По оценкам правозащитников, как минимум 4150 человек пропали без вести под обломками зданий, пострадавших от израильских воздушных и артиллерийских ударов, и у них практически нет надежды на выживание. Сотни тел, которые невозможно опознать, остаются на дорогах, особенно в районах, где израильская армия проводит наземное вторжение.