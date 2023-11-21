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ООН: десятки тысяч детей погибнут в Газе, если ситуация не изменится
Дети в Газе страдают от недостатка воды, еды, электричества, кроме того растет риск эпидемий
ООН: десятки тысяч детей погибнут в Газе, если ситуация не изменится
Фото: AA / Others
21 ноября 2023 г.

Десятки тысяч детей могут погибнуть в Газе, если гуманитарная ситуация быстро не улучшится, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

«Если гуманитарная ситуация, включая доступ к чистой питьевой воде, не улучшится в ближайшее время, мы увидим, что число детей, умирающих в Газе, очень резко возрастет. Это стало вопросом жизни и смерти для тысяч и даже десятков тысяч детей», — сказал он.

Элдер добавил, что из-за проливных дождей в регионе в последние дни дети в Газе также подвергаются риску эпидемий.

«Нам нужно, чтобы топливо поступало в достаточном количестве для проведения гуманитарных операций, нам нужно, чтобы вода и еда были доступны в достаточном количестве. Нам также нужны генераторы», — уточнил представитель детского фонда ООН.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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