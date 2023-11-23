Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для освобождения заложников ХАМАС будет отложено до 24 ноября. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

«Освобождение заложников будет происходить в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами и начнется не раньше пятницы», — цитирует его агентство Анадолу. Он добавил, что «переговоры об освобождении пленных продвигаются и продолжаются постоянно».

Кроме того, источник американского телеканала CNN в Совете национальной безопасности Израиля сообщил, что прекращение боевых действий задерживается по «довольно незначительным деталям реализации». Другой чиновник сообщил CNN, что причина задержки заключается в том, что Израиль еще якобы не получил имена первых заложников, которых освободит ХАМАС.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг.