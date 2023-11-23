Председатель испанского правительства Педро Санчес в ходе своей встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме заявил, что ответ Израиля на действия военного крыла палестинского движения ХАМАС не может влечь за собой гибель невинных людей, в том числе тысяч детей.

«Израиль имеет право на самозащиту, но он должен уважать международное право. Ответные действия не могут быть связаны с гибелью невинных людей, в том числе тысяч детей», — заявил он.

Кроме того, Санчес отметил, что палестинские власти должны взять Газу под свой контроль, а мировое сообщество должно как можно скорее организовать международную мирную конференцию.

«Решение о двух государствах должно быть реализовано, чтобы победить терроризм и гарантировать безопасность Израиля», — сказал премьер королевства.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.