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Премьер Испании: самозащита Израиля не может приводить к гибели тысяч детей
Мадрид выступает за признание государства Палестина, сообщил Педро Санчес
Премьер Испании: самозащита Израиля не может приводить к гибели тысяч детей
Фото: AA / Others
23 ноября 2023 г.

Председатель испанского правительства Педро Санчес в ходе своей встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме заявил, что ответ Израиля на действия военного крыла палестинского движения ХАМАС не может влечь за собой гибель невинных людей, в том числе тысяч детей.

«Израиль имеет право на самозащиту, но он должен уважать международное право. Ответные действия не могут быть связаны с гибелью невинных людей, в том числе тысяч детей», — заявил он.

Кроме того, Санчес отметил, что палестинские власти должны взять Газу под свой контроль, а мировое сообщество должно как можно скорее организовать международную мирную конференцию.

«Решение о двух государствах должно быть реализовано, чтобы победить терроризм и гарантировать безопасность Израиля», — сказал премьер королевства.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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