Во вторник в столице Литвы прошла акция протеста в связи с визитом главы МИД Израиля Гидеона Саара. Об этом сообщает литовское общественное агентство LRT.

Около 40 активистов собрались у здания Министерства иностранных дел Литвы в Вильнюсе. Участники держали палестинские флаги и плакаты с надписями: «Пока Европа финансирует — Израиль бомбит», «От Украины до Палестины — оккупация — это преступление», «Дайте Газе жить».

Протестующие скандировали лозунги против политики Литвы, которую они считают поддержкой Израиля на фоне войны в секторе Газа.

В этот день Саар провел переговоры с главой литовского внешнеполитического ведомства Кястутисом Будрисом. Как уточнили в МИД Литвы, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине.

Участники акции выразили обеспокоенность тем, что Вильнюс укрепляет связи с государством, которое причастно к гуманитарной катастрофе в Газе. Один из протестующих назвал такую политику «отсутствием критического взгляда со стороны властей и СМИ».

Полиция следила за порядком. Инцидентов зафиксировано не было.

По данным Министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября 2023 года в результате израильских ударов погибли 56 647 человек, включая 116 за последние сутки. Общий список раненых превысил 134 000. С начала новой волны атак в марте — после срыва перемирия от 19 января — были убиты более 6 300 палестинцев.