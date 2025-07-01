По данным гражданской обороны Газы, израильские силы убили 24 человека в результате удара по прибрежной зоне отдыха в городе Газа. Среди жертв — фотожурналист Исмаил Абу Хатаб. Всего же в эксклаве за сутки, по данным местных властей, был убит по меньшей мере 51 человек.

Очевидцы сообщили о «мощном взрыве», «разорванных телах» и панике среди женщин и детей. По их словам, удар пришелся по месту, где часто находятся отдыхающие семьи с детьми. Израильская армия заявила, что «изучает сообщения».

Гуманитарная ситуация остается критической. По словам представителя гражданской обороны Махмуда Басала, еще 27 человек были убиты по всей Газе, в том числе 11 — вблизи пунктов выдачи гуманитарной помощи. Свидетели утверждают, что армия открыла огонь по гражданским, стоявшим в очереди за продуктами.

На фоне этих сообщений усиливаются дипломатические призывы к прекращению огня. Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на перемирие «в течение недели», а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен посетить Белый дом 7 июля. Тем временем США одобрили продажу Израилю комплектов для наведения бомб на сумму $510 млн.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция в Газе близка к завершению и главные цели — освобождение заложников и разгром ХАМАС — почти достигнуты. Однако оппозиция в Израиле все громче говорит о том, что военная кампания уже давно потеряла смысл. По последним данным Минздрава Газы, с начала войны погибли уже более 56 тыс. палестинцев, преимущеcтвенно — гражданские.