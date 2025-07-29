Движение «Талибан», правящее Афганистаном, возобновило строительство высоковольтной линии электропередачи CASA-1000 на афганском участке. Работы были остановлены в 2021 году после смены власти. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

По данным ведомства, все вопросы с донорами и подрядчиками урегулированы. Все необходимые материалы и оборудование уже доставлены в Афганистан. Завершение работ на участке протяженностью 575 км ожидается в конце 2026 — начале 2027 года.

По информации государственной энергокомпании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), стоимость афганского сегмента составляет $260 млн, из которых $160 млн уже освоено. Финансирование проекта осуществляет Всемирный банк. После ввода линии в эксплуатацию Афганистан будет ежегодно получать около $50 млн в виде транзитных сборов.

CASA-1000 — международный проект по экспорту летних излишков электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Общая протяженность линии — 1387 км, пропускная способность — 1300 мегаватт. Предусмотрено строительство двух конвертерных станций.

Афганский участок — самый протяженный в проекте. Общий бюджет CASA-1000 оценивается в $1,2 млрд. Из них доля Таджикистана составляет около $344 млн, Кыргызстана — $200 млн. Ожидается, что суммарный доход этих двух стран от экспорта электроэнергии превысит $250 млн в год.

Проект был официально запущен весной 2016 года при участии глав стран-участниц. В Кыргызстане и Таджикистане строительство уже завершено. В марте 2025 года была запущена линия 500 кВ между таджикистанской подстанцией «Сугд-500» и кыргызстанской «Датка».

Работы на пакистанском участке находятся на завершающей стадии. Его полная готовность ожидается в третьем квартале 2025 года. При соблюдении графика весь проект CASA-1000 будет введен в эксплуатацию в начале 2027 года.