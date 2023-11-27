Палестинское общество Красного Полумесяца призвало Израиль освободить Авни Хаттаба — руководителя медицинского центра Хан-Юнус в Газе и весь остальной задержанный медицинский персонал.

«Палестинское общество Красного Полумесяца требует немедленного освобождения Авни Хаттаба, а также остального задержанного медицинского персонала, и считает израильские оккупационные силы ответственными за их безопасность», — сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

«Палестинское общество Красного Полумесяца осуждает арест и задержание медицинских работников», — добавили в организации.

Красный Полумесяц отметил, что медицинские работники защищены международными законами и атаки против них — серьезное нарушение Женевской конвенции.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщало, что при эвакуации из больницы «Аш-Шифа» израильские войска задержали трех парамедиков. Позднее двое из них были отпущены. Кроме того, организация сообщила, что 22 ноября в секторе Газа был задержан руководитель медицинского центра Хан-Юнус.

Как писал TRT на русском, Израиль совершил не менее 178 атак на инфраструктуру системы здравоохранения в секторе Газа с начала войны 7 октября. По данным ВОЗ, от израильских авиаударов по медицинским учреждениям погибли 22 палестинских медработника, еще 48 получили ранения.