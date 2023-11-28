Центральный банк Израиля ухудшил прогноз по росту экономики страны до 2% на фоне конфликта с палестинским движением ХАМАС.

Прогноз ухудшается уже во второй раз. В октябре сообщалось, что ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. При этом потери от самого конфликта оценивались в 0,5–1 процентный пункт роста экономики в этом и следующем году.

«Согласно прогнозу, ожидается, что ВВП вырастет на 2% в 2023 году и в 2024 году (по сравнению с оценкой роста на уровне 2,3% в 2023 году в нашем октябрьском прогнозе)», — говорится в отчете регулятора.

Вместе с тем, по оценке ЦБ Израиля, из-за конфликта с ХАМАС Израиль потеряет около 3% ВВП к концу 2024 года.

Кроме того, Центральный банк Израиля в своем макроэкономическом прогнозе оценил суммарный валовый эффект войны с палестинским движением ХАМАС в 198 миллиардов шекелей (53 миллиарда долларов).

При этом израильский кабинет министров утвердил дополнение к государственному бюджету на 2023 году в размере 30,3 миллиарда шекелей (8,2 миллиарда долларов) на военные нужды, о чем сообщил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

По его словам, обновленный бюджет предусматривает выделение 17 миллиардов шекелей (4,6 миллиарда долларов) на оборону и 13,3 миллиарда шекелей (3,6 миллиарда долларов) на гражданские нужды военного времени.

Это не единственное сообщение об экономических проблемах в Израиле в связи с войной на палестинских территориях. Как писал TRT на русском, часть военнослужащих резерва армии обороны Израиля будет демобилизована по распоряжению властей, чтобы помочь национальной экономике, пострадавшей из-за вторжения в сектор Газа.