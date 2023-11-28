Депутат марокканского парламента обратилась к правительству с просьбой пересмотреть заключенное ранее соглашение о нормализации двусторонних отношений с Израилем в свете его кровопролитной интервенции в сектор Газа и массового убийства мирных жителей.

«Соглашение о нормализации отношений между Марокко, Израилем и Соединенными Штатами должно быть пересмотрено», –– заявила депутат Фатима Тамни, выступая на парламентском заседании.

Ранее крупные политические фигуры Марокко, в том числе некоторые отставные министры, подписали петицию с требованием полностью разорвать контакты с Израилем.

«Нормализация только усиливает бескомпромиссность Израиля в дальнейших убийствах и изгнании палестинского народа», — говорится в тексте обращения.

Общественный протест

Самую большую оппозицию идее нормализации отношений с Израилем демонстрируют страны Северной Африки.

Согласно регулярному исследованию общественных настроений в арабском мире Arab Opinion Index за 2022 год, 99% жителей Алжира и Мавритании, 96% населения Ливии, 90% граждан Туниса выступают против признания израильской государственности. Марокканское общественное мнение также не поддерживает признание Израиля с перевесом в 67%, даже несмотря на то что страны в свое время пошли на восстановление контактов при посредничестве США.

В докладе Arab Opinion Index отмечается, что соответствующая тенденция перекликается с широким восприятием палестинского вопроса как общеарабского дела. Эту точку зрения разделяют 89% алжирцев и мавританцев, 86% тунисцев, 85% ливийцев и 59% марокканцев.