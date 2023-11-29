По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, необходимо предпринять шаги для расширения связей с Турцией в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, миграцию, коммуникации, зеленый и цифровой переход, а также энергетические отрасли.

«Мы рекомендуем возобновить диалог высокого уровня в рамках Совета по ассоциации, приостановленный в 2019 году», — сообщил Боррель. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС имеет стратегическую заинтересованность в расширении связей с Турцией.

Как ранее писал TRT на русском, Турция привержена цели членства в ЕС, а также проводит конструктивную политику по улучшению сотрудничества и диалога со странами Евросоюза.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция планирует развивать отношения с ЕС на основе «конкретной и позитивной повестки дня»,

«Наше главное ожидание от ЕС состоит в том, что должны быть предприняты конкретные и значимые шаги, которые ускорят процесс нашего сотрудничества и членства», — добавил он.

По его словам, в ЕС должны ответить на главный вопрос: хотят ли они создать союз с мусульманской страной такого масштаба, как Турция. Глава турецкого МИД также отметил, что Турции и ЕС предстоит проделать серьезную работу по обновлению Таможенного союза.