Государственные учреждения по всему ЕС могут запретить сотрудникам носить религиозные символы, такие как мусульманские платки и хиджабы, постановил Верховный суд ЕС. Ведомство подчеркнуло, что такие ограничения должны применяться одинаково ко всем сотрудникам и соответствовать правовому контексту каждого государства-члена.

В решении также говорится, что такие запреты допустимы для обеспечения «полностью нейтральной административной среды».

Однако суд заявил, что запреты на одежду или символы, связанные с философскими или религиозными убеждениями, должны применяться одинаково ко всем религиям.

«Такое правило не является дискриминационным, если оно применяется общим и неизбирательным образом ко всем сотрудникам этой администрации и ограничивается тем, что строго необходимо», — говорится в постановлении суда.

Суд попросили вынести решение после того, как сотруднице-мусульманке в Бельгии сказали, что ей нельзя носить хиджаб на работе. В судебных документах отмечалось, что ее работа предполагает мало контактов с общественностью.

Вскоре после этого муниципалитет внес поправки в условия найма, требуя от всех сотрудников соблюдать строгий нейтралитет в одежде. Сотрудница подала жалобу в местный суд, назвав запрет дискриминационным и выразив обеспокоенность тем, что ее право на свободу исповедания религии было нарушено.

Суд отметил: хотя работодатель запретил ношение религиозной символики, запрет носил избирательный характер. В частности, в учреждении допускалось ношение сережек с крестом и проведение рождественских вечеринок.

Муниципальный суд обратился в Верховный суд ЕС с просьбой оценить, считается ли такая трактовка нейтралитета дискриминационной.

В решении, касающемся государственных учреждений по всему ЕС, люксембургский суд заявил: политика строгого нейтралитета «может рассматриваться как объективно оправданная законная цель».

Однако он отметил, что справедливо и обратное: государственные администрации могут разрешить сотрудникам носить видимые атрибуты убеждений, религиозных или философских, если это происходит без дискриминации: всем и без ограничений.

Суд постановил: национальные суды имеют «пределы усмотрения», что позволяет им лучше всего решать, как сбалансировать права личности и нейтральность государственной службы.

Правозащитники критикуют решение

Новости о постановлении суда ЕС вызвали обеспокоенность среди правозащитников и мусульман Евросоюза. Femyso, общеевропейская сеть, представляющая более 30 мусульманских молодежных и студенческих организаций, охарактеризовала это решение как потенциальное ущемление свободы религии и выражения мнений.

«Несмотря на нейтральную маскировку, запреты на религиозные символы неизменно нацелены на ношение хиджаба», — заявили в организации, ссылаясь на документ Фонда «Открытое общество» от 2022 года. В нем утверждается, что эти запреты основаны на исламофобских дискурсах, изображающих мусульманскую одежду как несовместимую с нейтралитетом.

Постановление может усугубить маргинализацию в ЕС женщин-мусульманок в то время, когда исламофобия в странах союза находится на подъеме, заявили в Femyso.

«Мусульманки уже сталкиваются с интерсекциональной дискриминацией по множеству признаков, и такое постановление рискует узаконить их исключение из общественной жизни», — говорится в заявлении группы.

Организация призвала к «инклюзивности на рабочем месте, где люди всех вероисповеданий могут в полной мере присутствовать, не опасаясь дискриминации, включая мусульманскую молодежь».

В 2021 году суд ЕС постановил, что работодатели частного сектора могут ограничить выражение религиозных, политических или философских убеждений, когда существует «действительная необходимость» «представить нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры».

Год спустя оно заявило, что такие запреты не представляют собой «прямую дискриминацию», если они применяются в равной степени ко всем работникам. Однако это заявление применялось крайне выборочно, отмечают правозащитники. В частности, оно не касалось иудейской символики, включая ношение пейсов или звезд Давида.

Среди тех, кто раскритиковал решение 2021 года, была правозащитная группа Human Rights Watch. «Мусульманкам придется выбирать между верой и работой», — заявили в организации.