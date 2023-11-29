Первая леди Турции Эмине Эрдоган выразила солидарность с невинным народом Газы и заявила о поддержке борьбы палестинцев за свободу. Об этом она сообщила в социальной сети X.

«Сегодня мы выражаем солидарность с невинными людьми в Газе, которые ложатся головой на землю как на подушку, а небеса служат их единственным покрывалом. Мы поддерживаем борьбу Палестины за свободу», — написала она в среду.

«Мы требуем немедленного, постоянного и устойчивого мира, а не временного прекращения огня для беременных женщин, новорожденных и всех гражданских лиц, подвергающихся истреблению», — добавила первая леди Турции.

Она заявила, что Турция будет последовательно поддерживать невинных и угнетенных и доставлять гуманитарную помощь в Газу независимо от ситуации. «Все, кто выступает против угнетения и ценит братство и милосердие, а не затаивает обиду или стремится к враждебности, должны знать, что они не одиноки», — подчеркнула Эмине Эрдоган.

Как писал TRT на русском, 29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.