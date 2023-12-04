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Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы
Израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус, сообщили в армии Израиля
Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы
Фото: AA / Others
4 декабря 2023 г.

Израиль объявил о дальнейшем расширении сухопутной операции в секторе Газа. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в районе города Хан-Юнус.

«Израильская армия продвигается к каждой базе ХАМАС», — цитирует Хагари агентство Анадолу.

Он добавил, что «наступление сухопутных подразделений в городских кварталах проходит при интенсивной поддержке авиации».

Также Хагари отметил, что армия Израиля продолжает наносить наземные и воздушные удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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